Olanda, nuovo lockdown per arginare la diffusione della variante Omicron

Afp

In Olanda scatterà un nuovo lockdown a partire da domenica fino al 14 gennaio. Il governo ha deciso di seguire il consiglio della squadra nazionale per la gestione dell'epidemia, l'Outbreak Management Team, che aveva raccomandato di chiudere la maggior parte dei settori possibili. Le nuove misure per arginare la diffusione della variante Omicron verranno annunciate in una conferenza stampa dal premier Mark Rutte.