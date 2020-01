Oim: quasi 1.300 migranti morti nel Mediterraneo nel 2019

Nel 2019 i migranti arrivati in Europa via mare sono stati 110.669, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente, e quelli morti cercando di entrare nel continente sono stati 1.283 (-44% sul 2018), portando il numero dei decessi a 19.164 dal 2014. Lo ha reso noto l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nel tratto più pericoloso, quello tra Libia e Italia, sarebbe morto un migrante su 33 rispetto a un rapporto di 1 a 51 del 2017.