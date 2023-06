Oim: 3.800 migranti morti nel 2022 da Nord Africa-Medio Oriente

Quasi 3.800 migranti sono morti sulle rotte provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente nel 2022, segnando un record rispetto al 2017, quando i decessi furono invece 4.255.

Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, precisando che "nel 2022 sono stati registrati in totale 3.789 decessi, l'11% in più rispetto all'anno precedente". La regione Medio Oriente-Nord Africa ha registrato "più della metà dei decessi di migranti nel mondo", ha aggiunto l'Oim.