Oim: 300 migranti riportati in Libia dalla guardia costiera

"Circa 300 migranti sono stati rimpatriati in Libia dalla guardia costiera". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia, aggiungendo che "negli ultimi quattro giorni sono state intercettate circa 1.500 persone, la maggior parte delle quali detenute". L'Oim chiede alle autorità di "smantellare il sistema di detenzione arbitraria e di fornire alternative sicure e praticabili".