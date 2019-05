Ohio, medico università abusò di 117 studenti: ateneo sotto accusa

Un medico dell'Ohio University ha abusato di almeno 177 studenti maschi per quasi due decenni. Lo rivela un rapporto della scuola, secondo cui i funzionari universitari sono stati per anni a conoscenza delle sue azioni e non hanno fatto nulla per fermarlo. Il dottor Richard Strauss, che si è tolto la vita nel 2005, ha commesso gli abusi dal 1979 al 1997. La vicenda potrebbe costare cara all'ateneo per le cause intentate da molte vittime.