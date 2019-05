Dresda, "fammi stuprare le tue bimbe": madre consegna le figlie al pedofilo per farsi sposare

Avrebbe permesso al fidanzato di stuprare le sue figlie di uno e quattro anni in cambio di un matrimonio e di una nuova vita insieme a Dubai. La squallida storia arriva da Malchow , una città tedesca non lontano da Dresda, dove l'uomo, Daniel P., 34 anni, è finito sotto accusa per ripetute violenze sessuali sulle due bambine .

Già in precedenza, secondo quanto ricostruito dal "Mirror", l'uomo era stato condannato a 16 mesi di carcere per abusi su sua figlia. Ma aveva presentato ricorso e non era stato incarcerato.



L'uomo aveva contattato la madre single, 32 anni, tramite un sito di appuntamenti, le avrebbe confidato la sua perversione e le avrebbe chiesto di mandargli foto e video pornografici delle due bimbe. Gli abusi sarebbero andati avanti a lungo, tra l'abitazione della mamma e anche alcuni hotel in Ungheria e Romania, dove i due erano andati per una vacanza con le piccole. Secondo quanto è risultato finora dagli atti del processo, la mamma "preparava" le sue bambine per lui e non interveniva quando Daniel aveva con loro rapporti sessuali.



Anche la donna risulta indagata con l'accusa di aver permesso gli abusi da parte del pedofilo sulle sue figlie.