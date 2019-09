Ocean Viking: 109 persone soccorse | Malta: ok al trasbordo dei 90 migranti salvati dalla guardia costiera italiana

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato 61 migranti a bordo di un gommone in avaria al largo della Libia . Molti hanno avuto bisogno di cure mediche a causa delle esalazioni di carburante. Dopo un primo salvataggio, avvenuto in mattinata, ora sull'imbarcazione ci sono 109 persone . Nella prima operazione infatti erano state prelevate da un barchino in difficoltà 48 persone tra cui donne e bimbi e un neonato.

Malta: ok al trasbordo dei migranti salvati dall'Italia - Malta ha posto fine alla querelle nata con la guardia costiera italiana, che era intervenuta al largo dell'isola per effettuare un salvataggio dopo una segnalazione partita da La Valletta, in acque di sua competenza. La motovodetta, dopo aver salvato 90 migranti, aveva chiesto di inviare un pattugliatore maltese per il trasbordo. Ma la richiesta le era stata negata. L'imbarcazione della guardia costiera stava comunque dirigendosi verso l'isola. E ora La Valletta ha ceduto inviando una sua nave per recuperare le persone salvate.