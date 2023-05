Oblio oncologico, Sanchez: "Presto in vigore in Spagna"

Il provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore entro giugno, dichiarerà nulle tutte le clausole basate su antecedenti oncologici. "Non ha senso che, dopo aver sofferto di una grave malattia, si debba essere penalizzati con condizioni più onerose", ha spiegato il premier in un incontro con le associazioni dei malati di cancro.

Che cos'è l'oblio oncologico È il diritto di un paziente guarito da un tumore a non fornire informazioni sulla sua malattia. Oggi infatti, per richiedere determinati servizi come un colloquio di lavoro, la stipula di contratti per un mutuo o per un’assicurazione, è necessario dichiarare quest'informazione. Questo porta spesso a rifiuti o a premi incrementati. L’essere stati malati di cancro si traduce spesso in un ulteriore carico di sofferenza economica, sociale ma anche psicologica, nonché in una discriminazione ai danni di chi ha sofferto di queste patologie.

Alcuni Paesi hanno già inserito nei loro ordinamenti questo diritto. È il caso della Francia, dell’Olanda, del Belgio del Lussemburgo e della Romania. Qui banche e società assicuratrici non possono chiedere informazioni sulle patologie pregresse della loro clientela, a condizione che sia trascorso un determinato lasso di tempo dalla guarigione.

