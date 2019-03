Nuova Zelanda, sparatorie in due moschee: 49 morti e decine di feriti | Il killer: "Sono fascista e ammiro Trump"

L'attacco è stato un atto di "vendetta contro gli invasori, per le centinaia di migliaia di morti causate da invasori stranieri sulle terre europee nella storia... per la schiavitù di milioni di europei prelevati dalle loro terre dagli schiavisti islamici... (e) per le migliaia di vite umane perse in attacchi terroristici in tutte le terre europee". Lo ha scritto lo stesso autore della strage, Brenton Tarrant, nel suo manifesto di 74 pagine pubblicato online.