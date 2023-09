Nuova Zelanda: scienziati tentano di produrre frutta in laboratorio senza le parti normalmente scartate

Dalle cellule alla frutta

Dopo la carne coltivata in laboratorio, è arrivato il turno della frutta. Gli scienziati neozelandesi dell'istituto Plant & Food Research, stanno studiando un modo per produrre mirtilli, mele, ciliegie, pesche e uva partendo dalle cellule vegetali. La loro idea è quella di ricreare la frutta senza noccioli o parti di scarto, mantenendo lo stesso odore e lo stesso sapore di quella vera. L'idea del programma finanziato dal governo è di ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare e di riuscire a nutrire le popolazioni future. Secondo il ricercatore Ali Rashidinejad, non sarà facile convincere le persone ad accettare il cambiamento, soprattutto per le generazioni più anziane, il team dovrà dunque dimostrare "la sicurezza per gli organismi attraverso lunghi e costosi studi clinici".