Nuova Zelanda, la premier aumenta i divieti contro Omicron...e saltano le sue nozze

-afp

Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern non convolerà a nozze, lo ha annunciato lei stessa in conferenza stampa dopo aver spiegato la necessità d'introdurre nel Paese nuove restrizioni per contenere il diffondersi della variante Omicron. "Il mio matrimonio non sarà celebrato, mi unisco a molti altri neozelandesi che hanno avuto un'esperienza del genere a causa della pandemia".