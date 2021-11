Nuova Zelanda, tribù maori vieta ai no vax l'uso della danza tipica haka "Ka Mate"

"Smettano immediatamente di usare il nostro taonga (tesoro culturale)" - "Ngati Toa condanna l'uso della haka "Ka Mate" per promuovere messaggi contrari alla vaccinazione anti Covid-19", ha detto in una nota la tribù, con sede appena fuori Wellington. "Insistiamo affinché i manifestanti smettano immediatamente di usare il nostro taonga (tesoro culturale)".

L'haka "Ka Mate" - L'haka maori si presenta in molte forme, ma la "Ka Mate", che è stata eseguita dagli All Blacks prima dei match di rugby per più di un secolo, è di gran lunga la più conosciuta. Il rituale di battere i piedi e far roteare gli occhi è saldamente radicato nella cultura neozelandese ed è spesso utilizzato in occasione di eventi sociali significativi come matrimoni o funerali. Il Parlamento ha approvato una legge nel 2014 che riconosce Ngati Toa come custode dell'haka, sebbene la legislazione non preveda sanzioni in caso di abuso.