Per onorare i colleghi che hanno perso la vita l'11 settembre del 2011, durante l'attentato alle torri gemelle, oltre 200 pompieri neozelandesi hanno eseguito un appassionato "Haka". E' successo ai piedi della Sky Tower di Auckland.



Dopo l'esibizione gli agenti hanno raggiunto la vetta dell'edificio alto 328 metri sempre per rendere omaggio al "coraggio e sacrificio" dei colleghi americani. Secondo i media locali anche tre capi dei vigili del fuoco di New York hanno partecipato all'evento.