Diciotto anni dopo l'attacco terroristico più grave sul suolo Usa, gli americani commemorano l'11 settembre e le sue quasi 3mila vittime con cerimonie e appelli a "non dimenticare mai". Una folla di parenti delle vittime è attesa a Ground Zero mentre il presidente Donald Trump dovrebbe partecipare ad una commemorazione al Pentagono e il vicepresidente Mike Pence parlerà nel terzo sito di attacco, vicino a Shanksville, in Pennsylvania.

Il presidente americano ha poi scritto un messaggio su Twitter: "We will never forget 9.11.01", non dimenticheremo mai.