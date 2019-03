Nuova Zelanda: 40mila persone a Christchurch ricordano le vittime

Sono almeno 40mila le persone radunate nella città neozelandese di Christchurch, per una veglia in ricordo delle 50 vittime uccise nell'attacco terroristico del 15 marzo alle due moschee. Preghiere, canzoni e discorsi sono andati in scena su un palco, che era stato allestito per un concerto del cantante canadese Bryan Adams, poi cancellato dopo gli attacchi. Sono stati letti anche i nomi dei 50 morti.