Nuova Zelanda commemora le vittime della strage alle moschee

A una settimana dalla strage alle moschee di Christchurch, la Nuova Zelanda si è fermata per due minuti di silenzio. E' stata trasmessa in diretta tv la preghiera del venerdì dalla moschea Al Noor, dove hanno perso la vita 42 fedeli. "La Nuova Zelanda piange con voi. Siamo una cosa sola", ha detto la premier, Jacinda Ardern, che con il velo in testa si è unita ad alcune migliaia di musulmani che erano presenti.