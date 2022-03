Nuova strage a Mariupol, distrutto il teatro: accuse all'esercito di Putin | Il vicesindaco: "C'erano oltre mille civili, i russi lo sapevano"

Lo ha affermato il Consiglio comunale della città, su Telegram, sottolineando che non ci sono ancora informazioni su eventuali vittime. Le forze russe continuano a bombardare zone residenziali, secondo la dichiarazione. La notizia è stata ripresa dal Parlamento di Kiev su Twitter.

"È ancora impossibile valutare l'entità di questo atto orribile e disumano, perché la città continua a essere bombardata nelle aree residenziali", si legge nel comunicato. I russi da diverse ore stanno bombardando le torri delle radio e delle telecomunicazioni a Mariupol. Le comunicazioni diventano sempre più difficili, mentre la città da giorni sta affrontando una catastrofe umanitaria, assediata dai carri armati russi che avanzano verso il centro della città, dice il britannico Guardian. "Più di 400.000 persone sono ancora intrappolate, senza acqua corrente, cibo e forniture mediche, mentre oltre 500 rimangono in ostaggio nell'Ospedale Regionale di Terapia Intensiva sequestrato dai russi".

Il sindaco: "C'erano oltre mille civili" - Serhiy Orlov, vicesindaco di Mariupol, ha detto alla Bbc che un bombardamento russo ha colpito un teatro che ospitava come rifugio diversi civili. Nel teatro erano accolte tra le mille e le milleduecento persone. Non è noto il numero delle vittime.

Ministro Kuleba: "Russi sapevano che era un rifugio" - "Un altro orrendo crimine di guerra a Mariupol: un massiccio attacco russo al teatro drammatico dove si nascondevano centinaia di civili innocenti. L'edificio e' ora completamente rovinato. I russi non potevano non sapere che si trattava di un rifugio per civili". Lo ha affermato su Twitter il ministro degli Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba.