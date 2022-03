Zelensky al Congresso Usa: "Viviamo un 11 settembre da tre settimane"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al Congresso Usa in video collegamento.

"Il nostro Paese vive l'11 settembre da tre settimane", ha detto Zelensky ricordando che "Kiev è vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città". "Gli Usa dovrebbero sanzionare tutti i politici russi", ha sottolineato Zelensky invitando alle compagnie americane di "lasciare subito la Russia". "Abbiamo bisogno di una no fly-zone", ha chiesto ancora una volta.