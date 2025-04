L'Iran accusa gli americani: "Dagli Usa richieste irrealistiche sul nucleare"

Il ministero degli Esteri dell'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti, durante i colloqui indiretti tenutisi in Oman sabato scorso, un piano in tre fasi che mira a ridurre le tensioni sulla questione del nucleare in cambio della revoca delle sanzioni e dell'accesso ai beni congelati della Repubblica islamica. Lo hanno riferito delle fonti diplomatiche al media iraniano d'opposizione basato a Londra "Iran International", secondo cui il piano è stato presentato per iscritto dal capo della diplomazia iraniana Abbas Araqchi all'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff.