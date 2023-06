Usa, "Non creo siti per nozze gay", la Corte Suprema le dà ragione

Gli avversari di Lorie Smith avevano avvertito che una sua vittoria avrebbe permesso a una serie di esercizi commerciali di discriminare, rifiutandosi di servire clienti neri, ebrei o musulmani, coppie interrazziali o interconfessionali o immigrati. Ma la donna e i suoi sostenitori hanno affermato che una sentenza contraria costringerebbe gli artisti, dai pittori e fotografi agli scrittori e musicisti, a svolgere un lavoro contrario alle loro convinzioni.

Giudici liberali della Corte Suprema esprimono dissenso per la sentenza

"Oggi è una giornata triste per la legge costituzionale in America e per le vite degli Lgbtq. La Corte Suprema, per la prima volta nella sua storia, dichiara che un'attività aperta al pubblico ha il diritto costituzionale di rifiutare servizi a una classe protetta". Lo afferma il giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor, esprimendo il suo dissenso, e quello dei saggi liberal, sulla decisione dell Corte di schierarsi con la web designer del Colorado che si oppone a offrire i suoi servizi per le nozze gay. La decisione ha come effetto quello di identificare i gay e le lesbiche con un "status di seconda classe", aggiunge Sotomayor.