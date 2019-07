North Carolina, papà gioca sulla riva del mare con i figli: un'onda lo uccide

Padre di sei figli, Lee Dingle è il 37enne che ha visto la sua vita finire all'improvviso quando una violenta onda gli ha spezzato il collo sulla spiaggia di Oak Island, in North Carolina . Lee stava giocando sulla riva con tre figli, poi l'ondata lo ha scaraventato a terra. Dopo la caduta, sono arrivate immediatamente le due squadre di salvataggio con l'elisoccorso, ma le condizioni erano ormai troppo gravi. L'uomo è morto dopo un giorno di agonia. "La sua gola era talmente gonfia che l'ossigeno non è più arrivato al cervello" ha scritto la moglie Shannon in un post d'addio su Instagram.

"Aveva un gran cuore" - Lee era padre due figli biologici e quattro adottati. Appena due settimane prima della morte era stato promosso presidente di Atlas Engineering, una compagnia specializzata in progettazione e riparazione di edifici. "Era calmo, un buon amico e molto capace": così lo ha ricordato uno dei suoi colleghi, Tom Caldwell. Il "gran cuore", come lo ha definito un altro socio dell'azienda, aveva lavorato anche come ingegnere di salvataggio e nelle squadre di soccorso per crolli e incendi di edifici.



Il messaggio su Instagram - "Il mio compagno, amore e rifugio se ne è andato - ha commentato la moglie sul post - Ci siamo conosciuti quando avevo 18 anni e lui 19, e da allora siamo sempre stati insieme. Non so come si possa andare avanti senza lui, ma imparerò". Shannon dovrà crescere da sola i suoi figli, tra cui c'è anche Zoe, una bambina affetta da paralisi cerebrale e sulla sedia a rotelle. Così, la donna ha deciso di lanciare un appello su GoFundMe per raccogliere fondi. "Per favore aiutate la famiglia dopo la scomparsa di Lee", ha scritto Shannon sul sito.