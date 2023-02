Gasdotto Nord Stream sabotato dagli Usa: il premio Pulitzer Hersh accusa Biden

"Non contiene nulla di sensazionale o inaspettato per noi. Ipotizzavamo il coinvolgimento degli Stati Uniti e almeno di alcuni alleati di Washington della Nato in questo crimine oltraggioso". Così il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Ryabkov, ha commentato l'articolo del giornalista americano. "Una inchiesta internazionale su questo attacco senza precedenti a una infrastruttura critica", è invece la richiesta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Non possiamo permettere che i colpevoli non vengano scoperti e puniti", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Chi è il giornalista Seymour Hersh

Seymour Myron "Sy" Hersh, nato a Chicago l'8 aprile del 1937, è un giornalista e scrittore. Le sue inchieste giornalistiche in campo militare gli hanno fatto conquistare il prestigioso Premio Pulitzer. L'inchiesta che l'ha reso celebre, e per il quale è stato insignito, è quella in cui svelò il massacro di My Lai durante la Guerra del Vietnam. Nel 2013 tornò a far parlare di sè perché con la sua indagine fece scoprire che il lancio di armi chimiche sulla città siriana di Ghuta non fu compiuta dal regime di Bashar al-Assad ma organizzata dai ribelli e dalla Turchia per costringere gli americani a reagire e intervenire contro il governo siriano. Seymour Hersh inciampò anche in qualche fake news. Nel 1981 fu costretto a pubblicare sul New York Times una lunghissima smentita per aver erroneamente accusato l'ex ambasciatore statunitense in Cile di aver collaborato con la Cia al colpo di Stato messo in atto da Pinochet nel 1973.