Nord Stream, media Gb: "Bombe piazzate con i robot per la manutenzione" | Usati 500 chili di tritolo

La potenza delle esplosioni -

Fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca der Spiegel ritengono che gli oleodotti siano stati colpiti in quattro punti da esplosioni con 500 chili di tritolo. Gli investigatori tedeschi hanno effettuato letture sismiche per calcolare la potenza delle esplosioni. E hanno detto ai media che subacquei o robot telecomandati potrebbero essere in grado di visitare i siti delle perdite già questo fine settimana.

Gazprom: "Dispersi 800 milioni di metri cubi di gas" -

Il portavoce del gigante russo del gas Gazprom, Sergey Kupriyanov, nel corso di una riunione nell'ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha spiegato che al momento delle esplosioni, "secondo le stime attuali, le tre condutture dei gasdotti contenevano circa 800 milioni di metri cubi di gas. Per intendersi, è la quantità di metano che la Danimarca utilizza in tre mesi". "Ora abbiamo iniziato a cercare possibili soluzioni per ripristinare il sistema Nord Stream - ha aggiunto -. Al momento non è possibile stimare i tempi di ripristino del sistema".