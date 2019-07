Nomine Ue, c'è l'accordo: Von der Leyen alla Commissione, Lagarde alla Bce | Conte: "All'Italia vada la vicepresidenza"

Vicepresidenti della Commissione con il "rango più alto" saranno Frans Timmermans e Margrethe Vestager. Sono in corso contatti tra Bruxelles e Strasburgo per sciogliere anche l'ultimo nodo relativo al presidente del Parlamento europeo.



Tusk: "Germania si è astenuta su Von der Leyen" - Il presidente Tusk, in conferenza stampa al termine del vertice Ue, ha spiegato che "c'è voluto più tempo di quanto previsto, ma siamo ancora in tempo. Abbiamo concordato il pacchetto prima della prima sessione del Parlamento europeo. La volta scorsa erano stati necessari tre mesi e c'erano alcuni governi contrari, questa volta ci sono voluti tre giorni e non c'è alcun Paese contro. Solo la Germania si è astenuta su Von der Leyen presidente della Commissione" per questioni di politica nazionale.



Lagarde: "Sono onorata" - "Sono onorata di essere stata scelta per la presidenza della Bce. Alla luce di ciò, dopo essermi consultata con il Comitato etico del board dell'Fmi, ho deciso di abbandonare temporaneamente le mie responsabilità di direttore generale dell'Fmi durante il periodo di convalida della nomina". Queste le prime parole di Christine Lagarde.



Di Maio: "Ora assegnare un ruolo fondamentale all'Italia" - "Ora sarà fondamentale vedere quale ruolo sarà assegnato all'Italia che vanta un grandissimo credito", ha detto il vicepremier Luigi Di Maio. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che "l'Italia ha potuto rivendicare la garanzia di un commissario di alto rilievo economico e di una vicepresidenza" della Commissione. "Questa garanzia - ha aggiunto - io ieri non l'avevo".



Conte: "Non è il mio dream team, ma orienteremo la linea Ue" - Con le cariche che ha ottenuto, ha sottolineato Conte, "l'Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell'Unione europea. Era quello che avevo richiesto: guardiamo ai profili e alle figure. Non avevo davanti un foglio bianco e il mio dream team ma la composizione di vertice dell'Ue è molto equilibrata".



Tusk: "All'Italia vada una vicepresidenza" - L'auspicio di una vicepresidenza all'Italia è arrivato anche da Donald Tusk. "Penso di incoraggiare Ursula Von der Leyen - ha detto il presidente uscente - a proporre un equilibrio geografico appropriato per la squadra dei suoi vicepresidenti, e se qualcuno mi chiede cosa significa, credo che l'Europa dell'est, centrale e l'Italia dovrebbero essere a bordo in questo processo".