Nigeria, liberate le 317 studentesse rapite in una scuola secondaria

Sono state liberate le 317 studentesse rapite in Nigeria da una scuola secondaria di Jangebe, nello Stato di Zamfara. Lo riferisce Naija News. A confermare la notizia anche una fonte del governo locale, che ha parlato all'emittente Channels Television. Le ragazze erano state portate via dopo un attacco di uomini armati, che avevano fatto irruzione nei dormitori per rapirle.