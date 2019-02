Nigeria, esplosioni nel giorno del voto: popolazione in fuga

Esplosioni e colpi di arma da fuoco sono stati sentiti questa mattina a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, a poche ore dall'apertura delle urne per le elezioni presidenziali. La città è stata attaccata da sospetti militanti islamisti e centinaia di persone sono in fuga. Giovedì almeno 59 persone sono morte in un tentato attacco nel villaggio di Danjibga ,nel nord-ovest, respinto da forze paramilitari.