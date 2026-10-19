Secondo quanto riferito ai media da due soldati, le truppe stavano percorrendo una strada tra Gamboru Ngala e il vicino Camerun quando un veicolo è finito sopra una mina, che ha ucciso sul colpo gli otto soldati a bordo. Successivamente, alcuni uomini armati sono spuntati fuori e hanno aperto il fuoco contro un secondo veicolo, uccidendo altri due soldati e cinque membri della task force civile (un gruppo che fornisce supporto alle operazioni militari). Le autorità locali ipotizzano fortemente che dietro l'agguato, compreso il posizionamento della mina, ci siano i jihadisti di Boko Haram.