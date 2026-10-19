Nigeria: milizie di Boko Haram attaccano convogli militari, almeno 15 morti
Una mina fa esporle un convoglio uccidendo otto militari. Poi i miliziani aprono il fuoco sul secondo convoglio uccidendo altri 2 soldati e 5 uomini della Task force civile
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Sono almeno 15 le persone, tra cui dieci militari nigeriani e cinque membri della Task force civile, rimasti uccisi in attacco terroristico nello Stato del Borno, nel nord-est della Nigeria. Sei soldati feriti, invece, sono stati trasportati all'ospedale militare Maimalari di Maiduguri per ricevere le cure. Le forze locali ipotizzano fortemente che dietro l'agguato del 17 ottobre ci siano i miliziani di Boko Haram, che da anni guidano un’insurrezione nella regione assieme alla sua fazione scissionista, lo Stato islamico nella Provincia dell'Africa Occidentale (Iswap).
L'agguato ai militari
Secondo quanto riferito ai media da due soldati, le truppe stavano percorrendo una strada tra Gamboru Ngala e il vicino Camerun quando un veicolo è finito sopra una mina, che ha ucciso sul colpo gli otto soldati a bordo. Successivamente, alcuni uomini armati sono spuntati fuori e hanno aperto il fuoco contro un secondo veicolo, uccidendo altri due soldati e cinque membri della task force civile (un gruppo che fornisce supporto alle operazioni militari). Le autorità locali ipotizzano fortemente che dietro l'agguato, compreso il posizionamento della mina, ci siano i jihadisti di Boko Haram.
Quest'ultimo episodio segue un altro attacco avvenuto la scorsa settimana, in cui presunti combattenti di Boko Haram hanno ucciso almeno dieci soldati e ne hanno feriti almeno altri 20 durante un'offensiva coordinata contro una base dell'esercito nello Stato del Borno. Nonostante le continue operazioni militari da parte delle autorità locali, i due gruppi terroristici continuano a colpire il personale militare e i civili, ricorrendo a ordigni piazzati lungo le strade e ad agguati in tutto il nord-est della Nigeria e nelle zone vicine ai confini del Paese.