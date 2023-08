New York, condannati ingiustamente: tre uomini scagionati dopo 30 anni di carcere

Due anni dopo altri due giovani sedevano nelle stanze degli interrogatori nel Queens: Armond McCloud e Reginald Cameron, 20 e 19 anni, furono arrestati nella sparatoria mortale di Kei Sunada, un immigrato giapponese di 22 anni, nella tromba delle scale del suo condominio, e dopo essere stati interrogati per tutta la notte hanno confessato. Tutti e tre hanno poi ritrattato, affermando che gli investigatori li hanno costretti ad assumersi la responsabilità dei crimini.

Un caso simile in Gb

Un caso, quello di New York, simile a quanto avvenuto in Gb dove un uomo innocente è rimasto in carcere per 17 anni. Si tratta di Andrew Malkinson, 57 anni, condannato per stupro. Il governo britannico ha annunciato un'indagine indipendente sul caso e la Corte d'appello ha sancito la sua innocenza annullando la condanna in quanto Malkinson non aveva commesso il fatto. "E' stato un grave errore giudiziario - ha detto il viceministro della Giustizia Alex Chalk -. Servono risposte esaurienti e oneste su come e perché ci sia voluto così tanto tempo per scoprirlo".