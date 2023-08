Gb, in carcere per 17 anni ma era innocente: avviata un'inchiesta

E' rimasto in carcere per 17 anni, ma era innocente.

Il governo britannico ha annunciato un'indagine indipendente sul caso di Andrew Malkinson, 57 anni, condannato per stupro. La Corte d'appello ha sancito la sua innocenza annullando la condanna in quanto Malkinson non aveva commesso il fatto. "E' stato un grave errore giudiziario - ha detto il viceministro della Giustizia Alex Chalk -. Servono risposte esaurienti e oneste su come e perché ci sia voluto così tanto tempo per scoprirlo".