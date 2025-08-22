Stato di New York, scontro fra pullman di turisti e camion: diverse vittime

"Al momento abbiamo diversi morti, diverse persone intrappolate e diversi feriti", ha detto il portavoce della polizia di Stato di New York, James O'Callahan. La governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato su X di essere stata informata del "tragico incidente dell'autobus turistico" e che il suo ufficio stava collaborando con la polizia e le autorità locali. Non ci sono notizie ufficiali sul numero dei feriti, anche se l'Erie County Medical Center, un ospedale di Buffalo, ha dichiarato di aver ricoverato almeno otto pazienti.