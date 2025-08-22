Logo Tgcom24
OLTRE 50 PERSONE COINVOLTE

Stato di New York, scontro fra pullman di turisti e camion: diverse vittime

Sarebbero state coinvolte oltre 50 persone, i turisti a bordo del bus erano prevalentemente cinesi, filippini e indiani

22 Ago 2025 - 21:13
© Da video

A Pembroke, nello Stato di New York, è avvenuto uno scontro fra un pullman di turisti e un camion. Secondo quanto riferito da Cnn le persone coinvolte nell'incidente sarebbero più di 50, inclusi bambini. Secondo quanto riportato dall'Ap, la polizia avrebbe detto che ci sarebbero diversi morti. I turisti a bordo del bus erano prevalentemente cinesi, filippini e indiani.

Il pullman stava tornando a New York City dalle Cascate del Niagara. Non è ancora chiara la causa dell'incidente avvenuto sulla I-90 vicino a Pembroke, a circa 25 miglia a est di Buffalo. Le foto scattate dai passanti sul luogo dell'incidente mostrano un autobus ribaltato su un fianco, appena fuori dall'autostrada.

"Al momento abbiamo diversi morti, diverse persone intrappolate e diversi feriti", ha detto il portavoce della polizia di Stato di New York, James O'Callahan. La governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato su X di essere stata informata del "tragico incidente dell'autobus turistico" e che il suo ufficio stava collaborando con la polizia e le autorità locali. Non ci sono notizie ufficiali sul numero dei feriti, anche se l'Erie County Medical Center, un ospedale di Buffalo, ha dichiarato di aver ricoverato almeno otto pazienti.

L'Autorità Autostradale dello Stato di New York ha dichiarato che un lungo tratto della carreggiata è stato chiuso in entrambe le direzioni e che gli automobilisti sono stati invitati a evitare la zona.

