Mondo
sul fiume giallo

Cina, incidente nel cantiere di un ponte: 7 morti e 9 feriti

22 Ago 2025 - 06:24
Sette persone sono morte e altre nove risultano disperse dopo che un cavo in tensione si è rotto presso un ponte in costruzione nel nord-ovest della Cina, secondo quanto riferito oggi dai media cinesi. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino sul ponte ferroviario Sichuan-Qinghai, sul fiume Giallo, nel Qinghai, dove si trovavano 15 operai e un responsabile del progetto. Il ponte, il più lungo al mondo a doppio binario con arco continuo in acciaio, è anche il primo di questo tipo della Cina sul fiume Giallo.

