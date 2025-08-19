Logo Tgcom24
INCIDENTE LETALE

Afghanistan, scontro tra autobus e camion: oltre 50 morti

19 Ago 2025 - 21:46
© -afp

© -afp

Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan. Un camion si è scontrato con un autobus, che ha perso il controllo ed è uscito di strada "a causa dell'eccessiva velocità e della negligenza", ha riferito la polizia.

afghanistan
incidente stradale

