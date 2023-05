"Questa non è una decisione presa alla leggera e faremo ogni sforzo per portare i richiedenti asilo in un riparo il più rapidamente possibile, come abbiamo fatto dal primo giorno", ha detto Adams.

Oltre 78mila migranti Nelle ultime settimane l'amministrazione era arrivata persino a dover collocare i migranti all'interno delle palestre, dopo aver requisito, a pagamento, 107 palazzi di cui molti alberghi adibiti a centri di accoglienza e soggiorno. Attualmente ci sono oltre 78 mila persone nel sistema di "shelter" cittadino, in gran parte migranti, ospitati tra 120 "rifugi" e otto centri di soccorso umanitario. Queste leggi avevano aiutato la città a non far aumentare a dismisura il numero di senzatetto, garantendo un livello minimo di assistenza. Questo fatto è stato sfruttato da alcuni governatori repubblicani (come Texas e Florida), che hanno mandato i migranti indesiderati sul territorio newyorkese (una delle cosiddette "città santuario").

Decade la Title 42 A ciò si aggiunge ciò che sta accadendo a livello nazionale. L'abolizione, a partire da venerdì, della "Title 42" una legge statunitense approvata nel 1944 e introdotta da Trump nel 2020 in fase pandemica, permetteva al governo di bloccare gli ingressi al confine nel caso in cui ci siano rischi legati alla diffusione di una malattia contagiosa. Ciò rendeva di fatto molto più semplice e veloce gestire la grande quantità di migranti presenti al confine rispetto alle leggi ordinarie che impongono maggiori controlli. Allo stesso tempo ciò consentiva ai migranti di poter rimanere sul territorio Usa fino alla fine del periodo necessario a effettuare questi controlli, creando di fatto milioni di clandestini.

Il monito di Washington: "I nostro confini non sono aperti" il ministro della sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha intanto ribadito che i confini americani "non sono aperti", e ha messo in guardia rispetto a "dure conseguenze" per chi entra illegalmente negli Usa, dal procedimento penale all'espulsione con il divieto di rientrare nel Paese per almeno 5 anni.

Già 11mila migranti hanno attraversato il confine Intanto oltre 11mila migranti hanno già attraversato il confine prima ancora della scedenza del Title 42, e a Al Paso, in Texas, in migliaia sono accampati all'esterno dell'Opportunity Center e della chiesa del Sacro Cuore. Le autorità di El Paso avevano infatti già annunciato alla fine della scorsa settimana che tra i 10.000 e i 15.000 migranti, già in attesa a Juarez in Messico, avrebbero cercato di entrare negli Usa.