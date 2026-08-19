New York, perde la fede nuziale nello scarico del treno: i tecnici smontano il treno e glielo restituiscono

"Stavo quindi togliendo meticolosamente tutto il sapone dalle mani con la carta igienica, letteralmente dito per dito, accartocciando il tutto, cercando di farlo in fretta. Ho gettato tutto nel water, ho tirato lo sciacquone e sono tornata al mio posto", ha raccontato la donna a NJ.com. "Qui mi sono resa conto quasi subito che non indossavo la fede nuziale, che indosso ogni giorno". Siccome solitamente Angelicola si toglie l'anello per dormire, ha subito chiamato il marito chiedendogli se per caso lo avesse lasciato sul comodino, ma nulla. A quel punto, la donna ha avvisato i controllori del treno che le hanno consigliato di denunciare lo smarrimento alla Penn Station: "Erano mortificati, mi dicevano che era davvero un'impresa difficile".