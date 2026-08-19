New York, perde la fede nuziale nello scarico del treno: i tecnici smontano il treno e glielo restituiscono
Odissea a lieto fine per una pendolare del New Jersey. Dopo un mese di ricerche nel serbatoio del treno, l'anello è tornata al suo dito
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Si è lavata e asciugata le mani nel bagno del treno che prende ogni mattina, gettando i fazzoletti nel water prima di tirare lo sciacquone. Ma non si è resa conto di essersi sfilata anche la fede nuziale. È stata una mattinata da incubo, quella di Julie Angelicola sulla rete ferroviaria che quotidianamente la porta al lavoro a New York. Immediatamente la donna ha avvisato i controllori. Al termine di un lungo processo, in cui gli esperti di manutenzione hanno dovuto letteralmente smuovere mari e monti, dallo scarico del treno è riemerso il prezioso anello. Che, un mese più tardi e disinfettato a puntino, è tornato al dito di Julie Angelicola.
Il viaggio sul treno e l'anello sfilato per errore
La sventura è avvenuta il 7 luglio in un viaggio come tutti per la donna, residente nel New Jersey. La donna era salita da diversi minuti su un treno della North Jersey Coast Line, e si era recata in bagno. Dopo essersi insaponata le mani, si è però resa conto che il lavandino non aveva acqua corrente. Per asciugarsi dal sapone, la donna ha dunque deciso di usare dei fazzoletti di carta dai dispenser lì presenti, che ha poi gettato nel water tirando lo sciacquone. In questa operazione, non si è però accorta di essersi fortuitamente sfilata la fede.
La realizzazione e l'allarme: "È un'impresa difficile"
"Stavo quindi togliendo meticolosamente tutto il sapone dalle mani con la carta igienica, letteralmente dito per dito, accartocciando il tutto, cercando di farlo in fretta. Ho gettato tutto nel water, ho tirato lo sciacquone e sono tornata al mio posto", ha raccontato la donna a NJ.com. "Qui mi sono resa conto quasi subito che non indossavo la fede nuziale, che indosso ogni giorno". Siccome solitamente Angelicola si toglie l'anello per dormire, ha subito chiamato il marito chiedendogli se per caso lo avesse lasciato sul comodino, ma nulla. A quel punto, la donna ha avvisato i controllori del treno che le hanno consigliato di denunciare lo smarrimento alla Penn Station: "Erano mortificati, mi dicevano che era davvero un'impresa difficile".
Le operazioni di recupero: il vagone staccato e il wc smontato
A complicare le cose il fatto che, sui vagoni dei treni newyorchesi, i wc si svuotano in serbatoi di raccolta da 50 galloni. Gli addetti alla manutenzione della NJ Transit hanno individuato il vagone in cui Angelicola era andata in bagno e, alla prima occasione utile, lo hanno staccato dall'intero convoglio portandolo al Meadowlands Maintenance Complex. Qui, gli operai si sono messi al lavoro: hanno smontato completamente il wc, hanno rimosso il serbatoio e... Eccolo lì, che "galleggiava in cima, ci fissava", ha raccontato il responsabile dell'assistenza del complesso.
La gioia di Julie: "Non ci credevo"
La bella notizia è stata comunicata alla donna con una telefonata proprio mentre si stava preparando a partire per le vacanze. "Ho detto qualcosa come 'Apprezzo la telefonata di cortesia, grazie per avermi ricontattata’. Ma mi hanno risposto: ‘Oh no, la chiamo perché abbiamo trovato l'anello’”, ha raccontato Angelicola. Lunedì 17 agosto, oltre un mese dopo aver smarrito la fede nuziale, la donna se l'è infilato al dito per una seconda volta.