India, incendio in un albergo di Calcutta: almeno 9 morti

Almeno nove persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte. Registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala Occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.

