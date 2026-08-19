Gran Bretagna, bimba resta impigliata in una rete da pesca: genitori e sorella provano a salvarla ma annegano

Erano usciti per una nuotata di famiglia quando la bimba più piccola è rimasta impigliata in una rete da pesca. I genitori e la sorella maggiore hanno tentato disperatamente di salvarla, ma sono però stati trascinati al largo dalle forti correnti e sono deceduti affogando. I soccorsi sono invece riusciti a estrarre dall'acqua la piccola, che ora si trova in condizioni gravissime in ospedale. La tragedia è avvenuta a Shoreham Fort, nei pressi di Brighton nel West Sussex, sulla costa meridionale della Gran Bretagna.