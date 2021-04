California, madre affoga i tre figli per "salvarli" da abusi del padre

-afp

Una donna è stata arrestata in California per aver ucciso i suoi tre figli annegandoli. La 30enne Laura Carillo si è giustificata dicendo di averli uccisi per proteggerli dagli abusi sessuali del padre. I figli della donna sono stati trovati morti sabato a Los Angeles. Il padre dei bambini aveva affermato che la donna era "delirante" e l'aveva definita "una minaccia" per la loro sicurezza.