New York, donna data alle fiamme nella metropolitana: morta

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e il personale medico ha dichiarato la donna morta sul posto. Il tutto è avvenuto intorno alle 7:30 locali, le 13:30 in Italia. Il servizio sulla linea F è rimasto sospeso fino al pomeriggio, mentre la polizia indagava sulla scena del crimine esaminando anche i video delle telecamere di sicurezza. Gli agenti di pattuglia alla stazione della metropolitana di Coney Island-Stillwell Avenue avevano sentito odore di bruciato e sono intervenuti. In quel momento il convoglio era fermo al capolinea. Spesso le porte dei mezzi pubblici vengono lasciate aperte per consentire la pulizia dei vagoni, o durante pause temporanee del servizio.