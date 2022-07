Gaffe del sindaco di New York: "Troppo caldo, andate al mare" | Ma le spiagge sono chiuse per squali

Il sindaco di New York City, Eric Adams, tra i problemi che deve fronteggiare si trova di fronte anche il caldo anomalo.

In città si supereranno ampiamente i 32 gradi nei prossimi giorni e per questo ha fatto un annuncio per dare consigli ai newyorkesi. Tra le altre cose ci sono l'idratazione ma anche il "controllo" dei propri vicini, quelli anziani. Uno dei consigli ha però suscitato qualche polemica ed è l'invito a non stare in casa ma andare al mare. Peccato che proprio in questi giorni alcune delle spiagge più frequentate dai newyorkesi siano chiuse per la presenza degli squali.