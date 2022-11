New York, chef promessa della cucina italiana muore cadendo dalle scale antincendio

"Non accetterò mai che non ci sei più, ero orgogliosa di te, trasformavi la felicità all'infinito".

Sono struggenti le parole che la madre di Mario Ferrari, chef 31enne di Orsogna (Chieti) morto a New York cadendo dalle scale antincendio alla fine della sua giornata di lavoro, affida a Facebook per annunciare la morte improvvisa del figlio. "Ero orgogliosa della tua strada, delle tue realizzazioni, mi dicevi: 'Non preoccuparti' e ti ho sempre creduto", continua la donna, Silvana Tiberii, ricordando con tenerezza quel giovane, che, dopo aver lavorato in Italia e a Londra, era riuscito a diventare chef per una catena importante di ristoranti a New York, a Manhattan.