New York, dopo il maltempo il caldo anomalo soffoca Manhattan: aperta la sua prima spiaggia

Vista spettacolare sulla baia, con la Statua della Libertà all'orizzonte, ma bagni vietati. Ecco la striscia di sabbia con tanto di sedie a sdraio e ombrelloni inaugurata ai piedi del Whitney Museum. Il nome ufficiale è Gansevoort Peninsula, dal nome di un eroe della guerra di indipendenza americana. Ci sono voluti 25 anni per trasformare in realtà l'idea dell'allora governatore George Pataki di creare una spiaggia nel luogo dove un tempo sorgeva un deposito del dipartimento dei rifiuti. Così, dopo il maltempo che ha colpito New York nei giorni scorsi, l'estate torna a mordere.

A New York si sognava la prima spiaggia di Manhattan da 25 anni Nel 2019 lo studio di architettura James Corner Field Operations, a cui si deve anche la High Line, fu scelto per condurre in porto il progetto da oltre 70 milioni di dollari.

La Grande Mela ovviamente ha tante altre spiagge: c'è Coney Island a Brooklyn, i Rockaways a Queens, Orchard Beach nel Bronx, ma prima d'ora nessuna nell'isola di Manhattan.

"Ecco come facciamo le cose a New York. Vediamo bellezza e potenziale e ci rimbocchiamo le maniche per realizzarle", ha detto la governatrice dello Stato Kathy Hochul, in occasione del taglio del nastro.

La sabbia è stata trasportata da una cava di Cape May nel New Jersey. L'iniziativa include l'apporto di venti milioni di giovani ostriche collocate nelle acque circostanti per ricostruire l'habitat naturale del fiume alla foce. C'è anche una scultura "fantasma" di David Hammons donata dal Whitney: Day's End delinea in acciaio il profilo del distrutto Pier 52 ispirandosi a un'installazione che Gordon Matta-Clark aveva costruito nel 1975 nello stesso luogo.

E poi un campo sportivo, un prato, l'area per i picnic e un accesso all'acqua per kayak e canoe. I bagni sono però assolutamente proibiti per motivi di sicurezza: le correnti dell'Hudson che si avvicina alla foce sono insidiose e l'acqua reca ancora tracce di batteri, pur essendo, secondo quanto dicono i funzionari del comune, più pulita ora che cento anni fa.

La spiaggia è l'ultima attrazione della zona del Meatpacking che, oltre al Whitney disegnato da Renzo Piano e alla High Line, ha visto due anni fa, poco più a nord, la nascita di Little Island, il sogno fiorito del miliardario Barry Diller: un nuovo spazio verde disegnato dall'architetto-scultore del Vessel Thomas Heatherwick ispirandosi al braciere delle Olimpiadi di Londra 2012.