New York colpita dal maltempo: dichiarato lo stato di emergenza

Fotogallery - Alluvione a New York, città allagata

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York, a fronte delle forti piogge che hanno colpito l'area, allagando strade e stazioni della metropolitana.

Il maltempo ha interessato soprattutto la zona di Brooklyn, dove in solo tre ore è caduta la pioggia che solitamente si registra in un mese. Il Servizio meteorologico nazionale ha affermato che la situazione è "pericolosa".