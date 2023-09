Per molti partecipanti del Burning Man , il festival che ogni anno richiama migliaia di partecipanti nel deserto del Nevada , l'evento si è trasformato in un incubo .

In Grecia il più vasto incendio di sempre in Europa: bruciati 81mila ettari

Sudafrica: fiamme in un palazzo nel centro di Johannesurg

Fotogallery - Saman Abbas, il padre rientra in Italia dopo l'estradizione

FOTOGALLERY - Usa, il Burning Man si trasforma in un incubo: in migliaia bloccati dal maltempo nel fango

Sul loro sito web, gli organizzatori dell'evento hanno incoraggiato i partecipanti a mantenere la calma e hanno assicurato che il festival è stato pensato per resistere ad alluvioni. Sono stati installati ripetitori per fornire connessione internet e sono stati organizzati anche dei bus navetta per portare i partecipanti a Reno dalla città più vicina, Gerlach, a circa otto chilometri dal sito.