Nestlé licenzia il Ceo Freixe per una relazione sentimentale non dichiarata con una subordinata

"Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé", sottolinea in una nota Bulcke. Veterano dell'azienda dal 1986, Freixe aveva assunto la guida del colosso alimentare dopo la rimozione di Mark Schneider, primo ad esterno a Nestlé dal 1922. Il manager aveva puntato a rilanciare le vendite del gruppo, che nel secondo trimestre 2025 ha registrato una crescita organica del 3% e avviato una revisione dei marchi meno performanti nel segmento integratori.