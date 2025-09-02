Nestlé licenzia il Ceo Freixe per una relazione sentimentale non dichiarata con una subordinata

La decisione è arrivata al termine di un'indagine condotta dal presidente Paul Bulcke e dal consigliere indipendente Pablo Isla che ha accertato la relazione dell'Ad con una dipendente, comportamento che viola il codice di condotta aziendale
Una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente è costata cara al Ceo di Nestlè, Laurent Freixe che, ad appena un anno dal suo insediamento, è stato licenziato dal gruppo. Al suo posto, il consiglio di amministrazione ha nominato Philipp Navratil. La decisione è arrivata al termine di un'indagine condotta dal presidente Paul Bulcke e dal consigliere indipendente Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno, che ha accertato la relazione di Freixe con una sua diretta subordinata, violando così il codice di condotta aziendale di Nestlé.
"Si è trattato di una decisione necessaria. I valori e la governance di Nestlé sono le solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé", sottolinea in una nota Bulcke. Veterano dell'azienda dal 1986, Freixe aveva assunto la guida del colosso alimentare dopo la rimozione di Mark Schneider, primo ad esterno a Nestlé dal 1922. Il manager aveva puntato a rilanciare le vendite del gruppo, che nel secondo trimestre 2025 ha registrato una crescita organica del 3% e avviato una revisione dei marchi meno performanti nel segmento integratori.
Il suo posto sarà preso da "Philipp Navratil, che come spiegato da Burke, "è noto per i suoi risultati impressionanti ottenuti in contesti difficili". Navratil è entrato nel 2001 nel gruppo e ha ricoperto diversi incarichi approdando nel 2020 alla guida della divisione che si occupa di Nescafè e Starbucks e quindi nel 2024 come Ceo di Nespresso. Nel board siede dal gennaio di quest'anno.
Quello di Freixe è un episodio che si aggiunge a quello, molto più mediatico, che ha coinvolto quest'estate il Ceo dell'azienda high tech Astronomer, Andy Byron, con la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot, ripresi abbracciati al concerto dei Coldplay.
