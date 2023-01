Nepal, aereo con 72 persone a bordo si schianta durante l'atterraggio | Autorità: ci sono sopravvissuti

È l'incidente aereo con più morti in Nepal dal 1992

Si tratta dell'incidente aereo con più morti degli ultimi 30 anni nel Paese. I soccorritori hanno usato delle corde per estrarre i corpi dai rottami, alcune parti dei quali erano appese al bordo della gola. Alcuni corpi, bruciati tanto da essere irriconoscibili, sono stati trasportati dai vigili del fuoco negli ospedali, dove si sono raccolti i parenti delle vittime, affranti dal dolore.







Ancora sconosciute le cause dell'incidente

Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente. L'aereo della Yeti Airlines si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Le immagini della sciagura pubblicate dal sito di Nepal Live Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'aereo ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme.