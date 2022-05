Nepal, ritrovato l'aereo scomparso domenica: precipitato sulle montagne

Il numero di identificazione 9N-AET è ben visibile su quello che sembra essere un pezzo di parafango. A bordo dell'aereo c'erano 19 passeggeri e tre membri dell'equipaggio. Silwal ha affermato che il luogo dell'incidente si trova in un'area chiamata Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Il bimotore Twin Otter era decollato dalla città di Pokhara (Nepal centro-occidentale) alle 9:55 di domenica ora locale (le 6:10 in Italia) prima di perdere il contatto radio.

Piloti poco esperti e aeroporti insicuri-

Jomsom è una popolare destinazione di trekking dell'Himalaya a circa 20 minuti di aereo da Pokhara, che si trova a ovest di Kathmandu. Il mercato nepalese dei voli passeggeri ha segnato un vero boom negli ultimi anni grazie al turismo, ma anche il trasporto merci via aerea è aumentato a causa della limitata rete stradale del Nepal. Tuttavia, la sicurezza dei trasporti aerei nazionali soffre a causa della mancanza dei fondi necessari alla formazione dei piloti e alla manutenzione dei velivoli. Il Paese ha anche alcune delle piste più remote e difficili del mondo, fiancheggiate da cime innevate con approcci che rappresentano una sfida anche per i piloti esperti.

La lunga lista di incidenti -

L'Ue ha messo al bando tutte le compagnie aeree nepalesi dal suo spazio aereo per motivi di sicurezza. Nel marzo 2018, un aereo della US-Bangla Airlines si era schiantato vicino all'aeroporto internazionale di Kathmandu, uccidendo 51 persone. L'anno successivo un aereo in fase di decollo è uscito di pista all'aeroporto di Lukla, vicino all'Everest, colpendo due elicotteri e uccidendo tre persone. Nel 2019 un elicottero si è schiantato in una zona collinare a est del Paese uccidendo sette persone, incluso l'allora il ministro del Turismo, Rabindra Adhikari.