Mondo
stavano scalando il Monte Panbari

Tragedia in Nepal, morti due alpinisti italiani: altri risultano dispersi

Le vittime sono Alessandro Caputo e Stefano Farronato: sono stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare)

04 Nov 2025 - 08:07
Alessandro Caputo (sx), Stefano Farronato (dx) © Facebook

Le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che erano impegnati nella scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Da venerdì 31 ottobre se ne erano perse le tracce: i due erano stati sorpresi da forti nevicate mentre si trovavano al Campo 1 (5.000 metri sul livello del mare). La Farnesina, in una nota ufficiale, ha riferito che il decesso è stato confermato dalle autorità locali. Altri connazionali risultano invece dispersi e le ricerche sono in corso.

Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del consolato generale onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali. 

nepal

