Nepal, ritrovati sull'Himalaya i corpi di cinque alpinisti: potrebbero esserci due italiani dispersi da novembre

Le ricerche erano state sospese dopo alcuni giorni e successivamente anche i tentativi degli sherpa non erano andati a buon fine. Un segnale del dispositivo satellitare, in possesso di Di Marcello aveva inizialmente alimentato le speranze della famiglia, ma le successive verifiche non avevano permesso di localizzare con certezza il corpo e le ricerche erano state interrotte. Stando alle ultime ricostruzioni, il ritrovamento dei corpi dei cinque alpinisti sarebbe stato casuale, avvenuto nel corso di un'altra operazione di soccorso. Per l'identificazione ufficiale potrebbero rendersi necessari ulteriori accertamenti.