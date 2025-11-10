Nepal, neve dura e rischio valanghe: sospese le ricerche dei tre alpinisti dispersi

Sono da considerarsi concluse senza successo le operazioni di ricerca dei tre alpinisti dispersi della spedizione Dolma Khang 2025, travolti una settimana fa da una valanga nella valle del Rolwaling, in Nepal. Tra loro ci sono anche gli italiani Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Le squadre di soccorso, composte da sherpa esperti, hanno interrotto le operazioni a causa delle condizioni sempre più proibitive sul versante montano. La neve si è indurita, aumentando il rischio di ulteriori distacchi e rendendo pericoloso qualsiasi tentativo di avanzamento, costringendo gli sherpa, ormai stremati, a prendere questa decisione. La notizia della sospensione delle ricerche è stata comunicata da Davide Peluzzi, himalayista teramano noto per aver contribuito alla costruzione della ferrata più alta del mondo proprio in quella vallata.