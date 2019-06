Nelle strade di New York arrivano le punching bag per prendere a pugni lo stress

A New York c'è un nuovo modo per sfogare lo stress : sono arrivate le punching bag. Si tratta di sacchi da boxe pubblici, posizionati tra lampioni e semafori pronti per ricevere pugni e calci dai cittadini più frustrati . Ideate da uno studio di design della Grande Mela in occasione della New York Design Week, una volta arrivate nelle strade hanno avuto subito un grande successo e sono pronte a colorare di giallo anche altre città statunitensi.

Subito riconoscibili tra le strade della città, le punching bag esortano i passanti a colpirle con messaggi inequivocabili: "un posto salutare per le frustrazioni" oppure "usare a proprio rischio" le scritte che le contraddistinguono.



Tanti i cittadini che in fila ai semafori decidono di sfogare la rabbia su questi sacchi da boxe per continuare la giornata meno stressati. Gli stessi ideatori delle punching bag spiegano: "Il concept esplora la progettazione di spazi comuni per sfogare le frustrazioni che tutti noi dobbiamo affrontare. Le punching bag diventano un mezzo per sviluppare in modo sano i problemi personali e collettivi in un contesto pubblico".